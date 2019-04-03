  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україну на вихідних прийдуть дощі

    • Розсилка
    Вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним, - Діденко - В Україну на вихідних прийдуть дощі
    Вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним, - Діденко

    4 квітня температура повітря підвищиться до +10+15 градусів

    В Україні у неділю, 7 квітня, буде дощова погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Разом з тим, за її прогнозом, у четвер, 4 квітня, температура повітря підвищиться.

    Читайте також

    «Завтра, 4 квітня, ще пару кроків вгору і ближче до ніжних нарцисів, гіацинтів та тюльпанів. Протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9+15 градусів, трохи ще свіжувато буде на сході, +4+8 градусів. Суттєві опади малоймовірні – антициклон», - написала синоптик.

    Вона зазначила, що вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним.

    У Києві у четвер очікується суха, сонячна та помірно тепла погода. Вдень +10 градусів.

    «Така погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня. У неділю з Польщі надійде атмосферний фронт, що принесе в західні області України дощі. З другої половини дня на Благовіщення дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом», - написала Діденко.

    Нагадаємо, в середу, 3 квітня, у східних областях очікується раптове похолодання і мокрий сніг. В інших регіонах очікується невелике зниження температури повітря.

    Як повідомлялося, завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова заявила, що весною 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. У квітні з 10 і до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

    Читайте також
    прогноз погоди Україна повітря вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ