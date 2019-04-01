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    Антициклон на ім`я Jana приніс в Україну сонце і похолодання

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    Антициклон на ім`я Jana приніс в Україну сонце і похолодання
    Фото: Photographers.com.ua

    За даними синоптика Наталки Діденко, потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня

    Вже найближчої ночі температура повітря знизиться до 3 тепла - 3 морозу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, завтра вдень, 2 квітня в Україні передбачається +7+11 градусів, на півдні та заході місцями +10+12 градусів.

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    «Антициклон на ім`я Jana організує завтра сонячну погоду, лише на сході хвіст атмосферного фронту може принести невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг», - наголосила Діденко.

    За її даними, сильний північно-східний вітер очікується на півдні, сході та в центральних областях.

    «У Києві 2 квітня буде сонце, проте холоднувате, різке, повітря.  Поривчастий вітер, нічне похолодання до 1-го морозу, денні невисокі +8+9 градусів - так буде завтра», - зазначила синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    За її даними, потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня.

    «А поки що - погода елегантного образу, тепле пальто та темні окуляри», - зазначає синоптик.

    І додає: «Поки що +20 градусів і вище - для пізнішого квітня, десь за три тижні».

    Раніше повідомлялось, що орієнтовно з 10 по 20 квітня температура буде підніматися вище норми, до +28°, але в разі хмарності температура може бути трохи нижче - до +20-22°.

    В цілому, по всій території України в квітні показник середньої місячної температури буде вищми на 2 градуси. Залежно від регіону температура буде від +9° до +11°.

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