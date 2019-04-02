На більшій частині України буде сонячно та прохолодно, а на сході - дощі та сніг



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За даними синоптика, потепління до +12+15 градусів прийде якраз у суботу-неділю

Північно-східні повітряні потоки, зазвичай, приносять в Україну некомфортну погоду - холод та вітер. Проте антиклон, який зараз панує над Україною, принесе багато сонця. Тож у більшості областей України 3 квітня переважатиме суха і сонячна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«І лише хвіст фронту зачепить наші східні області, де пройдуть невеликі дощ та навіть сніг. Сніг - тому що там буде найхолодніше, вдень +2+6 градусів, а вночі до невеликого морозу. До речі, невеликі «мінуси» вночі ймовірні також в усій Україні, проте вдень потепліє до +6+11 градусів, а на заході до +7+12 градусів», - зазначила вона.

За даними синоптика, у Києві середа обіцяє бути знову сонячною, з чистим небом. Північно-східний вітер очікується поривчастий, повітря - холоднувате.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Найближчої ночі у столиці близько нуля, на околицях до -2 градусів, протягом дня потепліє до +8+10 градусів.

«Сонця зараз багато, але поки що не поспішайте мити вікна - застуджуватися перед потеплінням та вихідними особливо прикро. А потепління до +12+15 градусів прийде якраз у суботу-неділю», - пише Діденко.