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    В Україну йде потепління: прогноз погоди на 10 квітня

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    В Україну йде потепління - В Україну йде потепління: прогноз погоди на 10 квітня
    В Україну йде потепління

    Найтепліше буде у західних областях

    Погода в Україні у суботу, 10 квітня, буде теплою і сонячною. Опадів не прогнозують.

    Про це передає Укргідрометцентр.

    Найтепліше буде у західних областях. Там температура повітря прогріється до +13 +14 градусів.

    У північних та східних областях стовпчики термометрів покажуть + 10 +12 градусів.

    Найнижча температура буде в Одесі. Там прогнозують +8 +10 градусів. Загалом в південних регіонах температура підніметься до +10 +13 градусів.

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    У столиці 10 квітня буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +11 + 13 градусів. Вночі температура опуститься до 0..+2 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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