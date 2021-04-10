В Україну йде потепління: прогноз погоди на 10 квітня

Найтепліше буде у західних областях

Погода в Україні у суботу, 10 квітня, буде теплою і сонячною. Опадів не прогнозують.

Про це передає Укргідрометцентр.

Найтепліше буде у західних областях. Там температура повітря прогріється до +13 +14 градусів.

У північних та східних областях стовпчики термометрів покажуть + 10 +12 градусів.

Найнижча температура буде в Одесі. Там прогнозують +8 +10 градусів. Загалом в південних регіонах температура підніметься до +10 +13 градусів.

У столиці 10 квітня буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +11 + 13 градусів. Вночі температура опуститься до 0..+2 градусів.