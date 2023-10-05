В Україну з окупованої території вдалося повернути ще 19 дітей

Це вже 196 дітей, яких команда Save Ukraine повернула в Україну

Україна повернула додому ще 19 дітей. Їх вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.

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«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії», - зазначив він.

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Як наголосив Кулеба, проєкту Save Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей. Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Нагадаємо, у Росії та на тимчасово окупованих територіях діють щонайменше 70 воєнізованих таборів, де росіяни примусово «перевиховують» депортованих українських дітей, щоб позбавити їх національної ідентичності. Лише за одну зміну в таких таборах проходять «навчання» тисячі дітей: хлопці й дівчата, яких навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри. Російські пропагандисти розповідають дітям, що України та української нації ніколи не існувало.

Раніше нижня палата парламенту Канади ухвалила резолюцію, у якій засудила незаконну депортацію Росією українських дітей на окупованих територіях та розцінила такі дії як воєнні злочини та геноцид.