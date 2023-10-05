Окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей

Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим

У Росії та на тимчасово окупованих територіях діють щонайменше 70 воєнізованих таборів, де росіяни примусово «перевиховують» депортованих українських дітей, щоб позбавити їх національної ідентичності. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, «військово-патріотичне виховання» є примусовим, і в українських дітей фактично немає вибору.

«Всіх записують, це офіційна навчальна програма на території РФ для українських дітей. Я на цьому наголошую, що саме українських дітей намагаються записати в різні військові організації та провести через подібне «навчання». Росіяни це роблять не просто свідомо, вони хочуть саме з числа українських дітей ростити нове покоління російських військовослужбовців, які в майбутньому напевне, на думку росіян, повинні знову воювати проти України чи проти інших держав», – розповів Уповноважений ВР із прав людини.

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Він зазначив, що станом на зараз на території РФ, на тимчасово окупованих територіях і в Криму діють щонайменше 70 подібних таборів.

Лише за одну зміну в таких таборах проходять «навчання» тисячі дітей: хлопці й дівчата, яких навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри. Російські пропагандисти розповідають дітям, що України та української нації ніколи не існувало.

«Свідомо росіяни вчиняють дії, які направлені на примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Це є однією з ознак геноциду як воєнного злочину. На жаль, багато міжнародних експертів все ніяк не можуть знайти докази вчинення саме злочинів проти людяності, які підпадають під геноцид. Мені здається, що ми як держава, я як Уповноважений ВР з прав людини надали достатньо доказів та конкретних свідчень дітей, яких ми повернули з території РФ, коли навіть за спілкування українською мовою фізично карають – на наш погляд це прямі докази вчинення РФ геноциду проти українського народу», – зазначив Лубінець.

Він додав, що всі зусилля держави спрямовані на те, аби росіяни почали масово повертати українських дітей. Крім того, вже є нові механізми пошуку дітей на території РФ.

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Нагадаємо, нижня палата парламенту Канади ухвалила резолюцію, у якій засудила незаконну депортацію Росією українських дітей на окупованих територіях та розцінила такі дії як воєнні злочини та геноцид.

Зазначимо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.