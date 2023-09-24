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Депортація українських дітей. Парламент Канади ухвалив резолюцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Депортація українських дітей. Парламент Канади ухвалив резолюцію
Парламент канади засудив депортацію українських дітей Росією
фото: Pixabay

Канадські парламентарі назвали депортацію українських дітей воєнним злочином та геноцидом

Нижня палата парламенту Канади ухвалила резолюцію, у якій засудила незаконну депортацію Росією українських дітей на окупованих територіях та розцінила такі дії як воєнні злочини та геноцид. Про це повідомив «Укрінформ».

Зазначається, що резолюція ухвалена одностайним рішенням.

«Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, який полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як «фільтрація», – ідеться в тексті документу.

У резолюції також висунута вимога до РФ негайно припинити зазначену практику та безпечно повернути викрадених дітей до України.

Депутат від Квебецького блоку Стефан Бержерон Монтервіль, який і подав резолюцію на голосування, зауважив, що російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 19 тисяч українських дітей.

«Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей та знищити всі їхні культурні ознаки», – підкреслив канадський чиновник.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, білоруська опозиція передала до МКС докази незаконного переміщення українських дітей на території Білорусі.

Теги: Канада діти депортація

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