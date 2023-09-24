Депортація українських дітей. Парламент Канади ухвалив резолюцію

Канадські парламентарі назвали депортацію українських дітей воєнним злочином та геноцидом

Нижня палата парламенту Канади ухвалила резолюцію, у якій засудила незаконну депортацію Росією українських дітей на окупованих територіях та розцінила такі дії як воєнні злочини та геноцид. Про це повідомив «Укрінформ».

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Зазначається, що резолюція ухвалена одностайним рішенням.

«Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, який полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як «фільтрація», – ідеться в тексті документу.

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У резолюції також висунута вимога до РФ негайно припинити зазначену практику та безпечно повернути викрадених дітей до України.

Депутат від Квебецького блоку Стефан Бержерон Монтервіль, який і подав резолюцію на голосування, зауважив, що російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 19 тисяч українських дітей.

«Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей та знищити всі їхні культурні ознаки», – підкреслив канадський чиновник.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

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Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, білоруська опозиція передала до МКС докази незаконного переміщення українських дітей на території Білорусі.