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Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
Вербна неділя у 2023 році святкується 9 квітня
фото: Pixabay

Сьогодні прийнято відвідувати богослужіння й освячувати вербові гілки

9 квітня, за тиждень до Великодня, православні християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму. Свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. Колись люди вітали Ісуса Христа пальмовими гілками, а в Україні їм на заміну прийшли гілки верби, які приносять віряни до храмів. «Главком» зібрав привітання з Вербною неділею у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
(авторка: Марія Хоросницька)

***

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

Побажання в прозі

Вітаю з Вербною неділею – зі світлим святом Входу Господнього до Єрусалиму! Бажаю міцних духовних та тілесних сил, миру та благоденства. Нехай у душі у вас завжди буде спокій, у домі – достаток, а в серці – віра та тріумфування.

***

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям та спокоєм. Бажаю добрих друзів поряд, впевненості у завтрашньому дні та удачі у всьому. Кохання, здоров'я та вічної весни!

***

Нехай гілки верби, що відзначають вхід Господній до Єрусалиму, оберігають від темних сил, дарують здоров'я і мир, спокій і добробут і достаток. Щирої віри у ваші душі та благодаті у серця. Вітаємо з Вербною неділею.

***

Вітаю тебе з Вербною неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, і Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі та достатку твоєму дому.

***

Вітаю вас із Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, миру вашому дому та світлої весни! Нехай усі нещастя та прикрощі обійдуть вас стороною, і тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу!

Яскраві листівки

Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 1
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 2
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 3
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 4
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 5
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 6
фото: Pinterest
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання фото 7
фото: Pinterest

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