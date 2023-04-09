Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання

Сьогодні прийнято відвідувати богослужіння й освячувати вербові гілки

9 квітня, за тиждень до Великодня, православні християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму. Свято присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. Колись люди вітали Ісуса Христа пальмовими гілками, а в Україні їм на заміну прийшли гілки верби, які приносять віряни до храмів. «Главком» зібрав привітання з Вербною неділею у віршах, прозі та листівках.

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Привітання у віршах

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

(авторка: Марія Хоросницька)

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

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***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

Побажання в прозі

Вітаю з Вербною неділею – зі світлим святом Входу Господнього до Єрусалиму! Бажаю міцних духовних та тілесних сил, миру та благоденства. Нехай у душі у вас завжди буде спокій, у домі – достаток, а в серці – віра та тріумфування.

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***

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю зберегти в душі чисте світло цього ніжного свята, нехай віра в диво завжди живе в серці, наповнюючи його щастям та спокоєм. Бажаю добрих друзів поряд, впевненості у завтрашньому дні та удачі у всьому. Кохання, здоров'я та вічної весни!

***

Нехай гілки верби, що відзначають вхід Господній до Єрусалиму, оберігають від темних сил, дарують здоров'я і мир, спокій і добробут і достаток. Щирої віри у ваші душі та благодаті у серця. Вітаємо з Вербною неділею.

***

Вітаю тебе з Вербною неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, і Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі та достатку твоєму дому.

***

Вітаю вас із Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, миру вашому дому та світлої весни! Нехай усі нещастя та прикрощі обійдуть вас стороною, і тільки радість та добро знайдуть до вас дорогу!

Яскраві листівки

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest