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9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 квітня - День пам’яті мучениці Матрони Солунської
фото: Ukr.Media

У цей день не можна ревнувати та лихословити – це може принести сварки та конфлікти

Сьогодні, 9 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Православні віряни вшановують пам'ять святої Мотрони, яку вважають покровителькою господинь. Також за тиждень до Великодня відзначається Вербна неділя. Католицькі християни відзначають Великдень.

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми

Щорічно у другу неділю квітня відзначається Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми, а також прияє зусиллям для запобігання цього явища у всьому світі. Сексуальне насильство над дітьми – серйозна та широко поширена проблема, від якої щорічно страждають мільйони дітей.

Вербна неділя

Вербна неділя – це останній день перед Страсним тижнем, із якого починається найсуворіший піст. Офіційна назва свята – Вхід Господній до Єрусалиму.

Верба, із якою православні віряни цього дня приходять до храмів – це символ тих пальмових гілок, якими Ісуса Христа вітали у Єрусалимі. Спаситель в'їжджав до столиці Юдеї верхи на ослі, а люди обсипали Його шлях квітами та гілками пальми: так зустрічали царів. Однак Син Божий прийняв не земну владу, а мученицьку смерть заради спокути гріхів людства.

День святої Мотрони (Мотрони Солунської)

Православні християни 9 квітня згадують святу мученицю Мотрону Солунську.

Жила Мотрона в місті Солуні в III столітті і з ранніх років дотримувалася християнської віри. В юнацькому віці Мотрону взяла до себе в рабині юдейка Павтіла, яка була дружиною місцевого воєначальника.

Павтіла змушувала Мотрону відректися від християнства, наказувала своїм слугам морити бідну дівчину голодом і сильно бити. Але Бог щоразу давав Мотроні терпіння і сили витримувати муки.

Тоді розлючений Павтіла сказала слугам забити дівчину до смерті. Потім її тіло скинули з міської стіни.

Католицький Великдень

Великдень (Паска) – це найважливіше свято християнської релігії, що знаменує день воскресіння розіп’ятого Христа.

Католики готуються до свята постом, але він менш суворий, аніж православний. Передсвяткового вечора необхідно принести освячену великодню свічку додому та вмитись свяченою водою. Обов’язковим елементом католицького великоднього богослужіння є хресний похід.  До Паски віряни фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами та печуть солодкі кекси. Важливо відзначати Воскресіння Христове у сімейному затишному колі.

До слова, цікавий символ католицької Паски – кролик, походження котрого досі не змогли з’ясувати. За повір’ям, кролик доставляє шоколадні ласощі до кожної оселі та ховає фарбовані яйця.

Традиції та звичаї дня

Селяни у цей день готували з ріпи різні страви.

Є думка, що свята Матрона – заступниця добропорядних і старанних господинь. Для добрих хатніх справ 9 квітня жінки обов'язково відвідували храми і ставили святій свічку.

Ще в цей день востаннє білили на чистому насті полотна, виткані за останні тижні. Місце для відбілювання облюбовували відразу після Хрещення. Вибирали спеціальний майданчик з міцним настом, захищений від вітру і розташований на сонячній стороні. Такий майданчик називали «настіщем».

Народні прикмети

  • Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.
  • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
  • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

Що не можна робити

  • Сьогодні не можна з’ясовувати стосунки. Наші предки вірили – хто в цей день посвариться, той вже ніколи не помириться.
  • Постарайтеся приховати свою образу до завтра, навіть якщо дуже сильно злитеся. Особливо не можна сваритися подружнім парам, щоб не розлучитися.
  • Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти

Іменини

9 квітня День ангела імені відзначають: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: свята традиції свято церква православна церква

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