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    Суспільство

    Вибори в Україні будуть висвітлювати у понад двох десятках країн

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    У ЦВК зареєструвалися зарубіжні видання з США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Австралії та Норвегії - Вибори в Україні будуть висвітлювати у понад двох десятках країн
    У ЦВК зареєструвалися зарубіжні видання з США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Австралії та Норвегії

    На висвітлення виборів акредитовано всього 948 представників із 138 ЗМІ

    Вибори в Україні будуть висвітлювати журналісти з 23 країн світу. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, повідомляє РБК-Україна.

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    Зазначається, що на висвітлення виборів акредитовано всього 948 представників із 138 ЗМІ. Зокрема, акредитували 75 українських ЗМІ і 63 зарубіжних видань з 23 країн, у тому числі, США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Австралії та Норвегії.

    Наприклад, вибори будуть висвітлювати три японські газети, державне телебачення Китаю, міжнародне арабське видання Al Jazeera і пакистанські газети. Також на виборах в Україні будуть працювати ЗМІ Казахстану, Азербайджану, Білорусі, Естонії та Грузії.

    Зазначимо, кількість акредитованих ЗМІ на виборах 2019 майже вдвічі менша, ніж на виборах президента 2014 року, коли ЦВК акредитувала 248 ЗМІ і майже 1600 журналістів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєстрував понад двох тисяч спостерігачів на виборах в Україні.

    Відзначимо, в Центрвиборчкомі розповіли про найбільші виборчі дільниці за кордоном.

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