На вибори хочуть приїхати «злодії в законі» для дестабілізації ситуації, - поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін Фото: npu.gov.ua

У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців

Поліція має інформацію про наміри «злодіїв в законі» прибути в Україну під час виборів - для дестабілізації ситуації в державі. Про це у понеділок повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Наразі, в розрізі проведення передвиборчого процесу, ми отримуємо інформацію про наміри прибуття на територію країни «злодіїв у законі». Їх «візити» мають на меті дестабілізувати ситуацію під час виборів. Відтак наголошую на оперативному реагуванні та взаємодії з різними відомствами системи МВС, зокрема, з прикордонниками та Державною міграційною службою», - зазначив Аброськін.

У цьому контексті він повідомив, що на території держави з 1 березня по 31 травня цього року проходять спецоперація «Мігрант». З 16 березня триває практичний етап заходів у межах операції.

«З початку практичного етапу операції «Мігрант» іноземцями вчинено 93 кримінальні правопорушення. Громадяни іншої країни скоїли 13 крадіжок. Також поліцейські встановили 43 факти підроблення документів, ще шість фактів стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків та п’ять - незаконного обігу зброї»,- зазначив Аброськін.

Він додав, що 72 іноземцям повідомлено про підозру. До суду направлено 34 кримінальні провадження.

Крім того, поліцейськими виявлено понад 1,6 тисяч порушень адміністративного законодавства за участю іноземців, зокрема - 39 фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС від сьогодні, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, що відбудуться 31 березня 2019 року. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.