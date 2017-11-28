Відомий бізнесмен розказав, чим українські мільйонери відрізняються від американських

Для того, щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником майбутнього президента чи прем’єра, або кумом губернатора чи мера, — Гінзбург

Українські мільйонери у своїй більшості категорично відрізняються від американських, — вважає україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, а чим саме — він розказав у інтерв'ю «Главкому». [READ_MORE] Гінзбург переконаний, що багато українських мільонерів не мають жодної риси, які дозволяють людині заробити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Марк Гінзбург

Для того, щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником майбутнього президента чи прем’єра, або кумом губернатора чи мера, — Гінзбург

Українські мільйонери у своїй більшості категорично відрізняються від американських, — вважає україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, а чим саме — він розказав у інтерв'ю «Главкому».

Гінзбург переконаний, що багато українських мільонерів не мають жодної риси, які дозволяють людині заробити мільйони. «Це люди, які опинились у потрібний час, у потрібному місці, — говорить він. — Їх посадили в певні крісла, і вони почали отримувати з цього гроші. Тож для того, щоб стати мільйонером в Україні, іноді достатньо, наприклад, бути однокласником майбутнього президента чи прем’єра, або кумом губернатора чи мера».

На думку мільярдера, світовий рецепт стати заможним один — це тяжка, цілеспрямована праця.

«І пощастило тим, для кого робота є ще й улюбленою справою. Тоді праця по 14 годин без вихідних приносить не втому, а задоволення. Найголовніше — це уникнути заробітку «грошей заради грошей». Має бути вища мета, мотивація, бо ж на вівтар цього заробітку покладаються зусилля, час, який можна провести з родиною чи просто помріяти з книжкою. Треба для себе вирішити: для чого ти це робиш, для чого заробляєш, і тоді тяжка праця не буде сприйматися як тягар. Це стане твоїм спортом, твоїм мистецтвом», — пояснює Гінзбург.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра