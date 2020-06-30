Відомий мовознавець Пономарів зламав два хребці



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Олександр Пономарів впав і зараз перебуває у важкому стані

Колеги просять про допомогу для лікування 84-річного професора

Відомий мовознавець, професор Олександр Пономарів впав і зламав два хребця. Про це повідомив заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Литвиненко у Facebook.

Литвиненко написав, що 84-річний професор госпіталізований до лікарні у важкому стані.

«Зараз він знаходиться в лікарні у важкому стані. Лікування вимагає значних коштів», - наголосив заступник директора.

Як вже повідомлялося, для професора збирають допомогу на картку дружини Раїси Кучер: 5168 7456 0116 2826.