  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Відомий мовознавець Пономарів зламав два хребці

    • Розсилка
    Олександр Пономарів впав і зараз перебуває у важкому стані - Відомий мовознавець Пономарів зламав два хребці
    Олександр Пономарів впав і зараз перебуває у важкому стані

    Колеги просять про допомогу для лікування 84-річного професора

    Відомий мовознавець, професор Олександр Пономарів впав і зламав два хребця. Про це повідомив заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Литвиненко у Facebook.

    Литвиненко написав, що 84-річний професор госпіталізований до лікарні у важкому стані.

    «Зараз він знаходиться в лікарні у важкому стані. Лікування вимагає значних коштів», - наголосив заступник директора.

    Як вже повідомлялося, для професора збирають допомогу на картку дружини Раїси Кучер: 5168 7456 0116 2826.

    Читайте також:

      гроші лікарня мовознавець Facebook хвороби
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ