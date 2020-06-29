  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Професор Пономарів у важкому стані. Колеги просять про допомогу

    • Розсилка
    <span lang="UK">Мовознавець, професор Олександр Пономарів потребує допомоги</span> - Професор Пономарів у важкому стані. Колеги просять про допомогу
    Мовознавець, професор Олександр Пономарів потребує допомоги

    Відомий науковець перебуває у лікарні

    Відомий мовознавець, професор Олександр Пономарів знаходиться у лікарні у важкому стані.

    Про це повідомила його колега, завідувач кафeдри мультимeдійних тeхнологій і мeдіадизайну в Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Вікторія Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

    Вона зазначила, що лікування Пономаріва потребує значних коштів.

    Шевченко просить усіх, хто може, допомогти фінансово професору.

    Кошти можна переказати на картку дружини науковця – Кучер Раїси Яківни (5168745601162826).

    9_38

    Читайте також:
    Київ лікарня мовознавець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ