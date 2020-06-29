Професор Пономарів у важкому стані. Колеги просять про допомогу
Мовознавець, професор Олександр Пономарів потребує допомоги
Відомий науковець перебуває у лікарні
Відомий мовознавець, професор Олександр Пономарів знаходиться у лікарні у важкому стані.
Про це повідомила його колега, завідувач кафeдри мультимeдійних тeхнологій і мeдіадизайну в Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Вікторія Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що лікування Пономаріва потребує значних коштів.
Шевченко просить усіх, хто може, допомогти фінансово професору.
Кошти можна переказати на картку дружини науковця – Кучер Раїси Яківни (5168745601162826).
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