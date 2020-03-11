Суд оприлюднив дату розгляду справи щодо нового українського правопису



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розгляд справи відбудеться 12 березня, сказали у пресслужбі Окружного адмінсуду

Окружний адміністративний суд планує розглянути по суті справу щодо оскарження нового українського правопису 12 березня. Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Розгляд справи відбудеться 12 березня», - сказали у пресслужбі.

Зазначимо, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.

Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року про «Питання українського правопису».

Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО «Правова держава».

Нагадаємо, 11 вересня до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.

22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

Читайте також матеріали: