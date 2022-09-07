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Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо
Друзі та однополчани згадують Віталія, як спокійну, врівноважену, принципову людину
фото з відкритих джерел

Герою вдалося збити ворожий винищувач та безпілотник

Він обожнював техніку, а свою бойову машину знав буквально «до гвинтика». За це Віталія Мовчана поважали підлеглі, навіть старші за віком. У 23-річного лейтенанта все було попереду – кар’єра, сімейне щастя. Та життя Віталія обірвала путінська орда. Офіцер загинув 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, захищаючи селище Трьохізбенка на Луганщині.

Народився Віталій Мовчан на Харківщині, у місті Куп’янськ. Після повноліття пішов до армії, а 2016 року уклав контракт та став механіком-водієм Збройних сил України. Згодом у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба здобув вищу освіту.

«Друзі та однополчани згадують Віталія, як спокійну, врівноважену, принципову людину, доброго та чуйного хлопця, який щиро любив своїх рідних і близьких, добре навчався, причому – любив подискутувати з викладачами на цікаві йому теми, завжди охоче відгукувався, коли комусь потрібна була його допомога або порада. Мав добре почуття гумору і тому легко підтримував розмови з колегами. Любив порядок, і всіляко намагався підтримувати дисципліну у своєму підрозділі», – розповідає про Героя видання АрміяInform.

Віталій Анатолійович Мовчан (17.03.1998 – 24.04.2022) – лейтенант Збройних сил України.

Народився у Куп’янську Харківської області, походив із робітничої сім’ї.

Навесні 2016 уклав контракт на військову службу у лавах ЗСУ, став механіком-водієм. Отримав звання старшого солдата.

2016 – 2020 рр навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (спеціальність «Військове управління», напрям «Протиповітряна оборона Сухопутних військ»).

Служив у 39-му окремому зенітному ракетному полку військ Протиповітряної оборони у складі Сухопутних військ України. Мешкав за місцем дислокації формування, у Володимирі.

Обслуга зенітно-ракетного комплексу, яку очолював Віталій, у день повномасштабного вторгнення Росії перебувала на бойовому чергуванні. Воякам довелося прийняти бій із ворогом, сили якого значно переважали. Віталій Мовчан провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети, і удача – одразу ж уразив повітряну ціль. Як з’ясувалося, обслуга збила російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30. Вартує він близько 33 мільйонів доларів. Пізніше вдалося знищити також безпілотник противника.

Як повідомляє Міністерство оборони України, авіація рашистів почала полювати на український ЗРК та його екіпаж. Пара ворожих Мі-24 на критично малій висоті підібралася до тимчасової стартової позиції і вдарила по ній некерованими ракетами. Віталій загинув на бойовому посту, його підлеглі дістали важкі поранення.

За мужність і героїзм під час захисту держави лейтенанту Віталію Мовчану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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Похоронили Віталія Мовчана 18 березня у місті Володимир на Волині. Тут він якийсь час жив зі своєю нареченою. За день до церемонії прощання герою мало б виповнитися 24 роки. Мати провести сина в останню дорогу не змогла – залишилася в окупованому Куп’янську.

На прощання прийшли друзі, близькі загиблого, а також побратими, жителі громади, представники місцевої та районної влади.

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Теги: росія історія війна Герой України безпілотник винищувач Віталій Мовчан

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