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Герой України розповів, як збив російський літак без жодної ракети

Надія Клочко
glavcom.ua
Герой України розповів, як збив російський літак без жодної ракети
Підрозділ Ярослава Мельника пів року протистояв ворогу на Харківщині
фото з відкритих джерел

«Російський пілот з ляку катапультувався, а літак розбився»

Командир ракетної батареї «Бук М1» Герой України Ярослав Мельник розповів про випадок, коли його підрозділ знешкодив російський літак, на випустивши жодної ракети. Про це він сказав у інтерв’ю АрміяInform.

Батарея офіцера пів року протистояла ворогу на Харківщині. Іноді вступали в протиповітряні бої з десятком і більше ворожих літаків.

«Російські стерв’ятники полювали за нами, а ми — за ними. У нас були секунди. Бойовий пуск, і стрімко залишаємо свою позицію, аби врятуватися від протирадіолокаційних ракет, – розповідає офіцер. – Одного разу збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з ляку катапультувався, а літак розбився», – сказав Ярослав Мельник.

Зазначимо, що загалом на рахунку його підрозділу 28 знищених цілей ворога! Із яких — 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 безпілотників.

Як відомо, триває 193 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, українські захисники знищили ще одну ракету, якою російські загарбники намагалися вдарити по Україні. Завдяки роботі системи ППО була знешкоджена російська ракета у районі Кривого Рогу. 

Також стало відомо, що російські загарбники сьогодні вночі намагалися вдарити по Україні ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Проте дві ракети, які випустили рашисти, впали на території півострова

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 4 вересня
Теги: ЗСУ війна літак Харківщина ракета

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