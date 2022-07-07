Як правильно партизанити. Герой України дав пораду українцям на окупованій території

«Якщо потрапив у полон – протримайся 24 години»

Аби діяти у підпіллі, не обов’язково мати спецпідготовку. Однак слід співпрацювати зі спецслужбами. Таку пораду тим, хто хоче стати частиною руху опору, дав у інтерв’ю «Главкому» один із найвідоміших українських партизанів, Герой України, кавалер ордену «Золота Зірка» Володимир Жемчугов.

«Про те, як стати партизаном, є багато інформації у соцмережах, її поширює СБУ і держструктури. За цими каналами можна і повідомити важливу інформацію, і вийти на співпрацю зі спецслужбами. На моїй сторінці «Луганський партизан» теж активно публікуються всі ці канали, все що стосується руху спротиву», – пояснив Жемчугов.

Як розповів підпільник, його досвід свідчить, тих, хто діяв самотужки та потрапляв у полон, страчували. Якщо ж вороги дізнаються, що партизан легалізований і співпрацює зі спецслужбами, його вартість одразу зростає, бо він вже – обмінний фонд. Вже є великі шанси, що не стануть вбивати.

Жемчугов також порадив, як діяти, якщо потрапив у полон.

«Треба витримати хоча б 24 години. За цей час твої дізнаються, що ти не повернувся із завдання і, можливо, потрапив у полон і встигнуть все сховати та підготуватися. Потім можеш говорити що завгодно», – сказав знаний підпільник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі працюють українські партизани. Через спротив маріупольців російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації.

Також повідомлялося, що українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником.

Додамо, що український герой та партизан Володимир Жемчугов також зазначив, що звіт Американського Інституту дослідження війни показує – саме дії партизанів не дають рашистам окупувати Південь.

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