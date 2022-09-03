Vogue написав статтю про начальницю станції метро «Лук’янівська» з Києва (фото)

Столичний метрополітен стає прихистком містянам під час обстрілів

У чеському та португальському Vogue вийшла стаття про начальницю станції «Лук’янівська» метрополітену в Києві – Лесю Снігур. Як відомо, метро від початку повномасштабного вторгнення стало притулком для тисяч киян. Там люди ховалися і ховаються від ракетних обстрілів. Леся Снігур розповіла журналістам про людяність, взаємопідтримку та тепло, які панували в метро в перші тижні та місяці після 24 лютого.

Леся Снігур розпочала кар’єру спочатку операторкою на станції «Майдан Незалежності», потім черговою, а згодом у 2008 році перейшла на посаду начальниці станції «Лук’янівська». Кожен її ранок починається з огляду станції.

«Перший місяць я фактично жила в метро. Я просто не могла дозволити собі поїхати додому, і не тому, що громадського транспорту майже не було. Я відчувала свою відповідальність за всіх людей на станції – за працівників і за тих, хто знайшов. У перші дні у нас на станції було до 800 людей, в тому числі діти і люди похилого віку, люди з домашніми тваринами... Вони були там цілодобово. Потім ті, хто жив поруч, почали йти додому і повертатися проводити ночувати на вокзалі, тому що так їм було безпечніше. Зараз вони не ночують, але коли знову почастішали ракетні обстріли українських міст, під час авіанальотів на вокзал стало більше людей приходити», – каже Снігур.

Начальниця станції була вражена тим, як красиво люди допомагали і підтримували один одного під час перебування в підземному сховищі.

«Незнайомі люди знайомилися один з одним, допомагали один одному, в тому числі і ми, тому що нам, наприклад, не вистачало прибиральниць – була лише одна. один, а на вокзалі є туалет і санвузли, які потребують прибирання, особливо враховуючи кількість людей. Всі з усіма ділилися, потім почали допомагати волонтери, ми десь знайшли хліб і сало, почали разом робити бутерброди. Я просто розплакався, усвідомлюючи умови, які нам нав’язали. Ми жили мирно, а тепер довелося ховатися в метро», – пригадала вона.

За словами Снігур, найважче було 15 березня, коли о 5 ранку ракета влучила в інфраструктурний об'єкт біля станції метро «Лук'янівська». А зараз їй дуже допомагає підтримка рідних, друзів, колег, їхні дзвінки, вдячність від пасажирів.

«Українці фантастичні, нас не зламати, нашу віру не зламати. Знайте, що перемога буде за нами», – каже жінка.

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