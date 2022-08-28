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Жителі Києва розгорнули 430-метровий прапор України між берегами Дніпра

Надія Клочко
glavcom.ua
Жителі Києва розгорнули 430-метровий прапор України між берегами Дніпра
До акції у Києві доєдналися декілька сотень людей
фото: Оксана Білозір

Сотні людей розгорнули український прапор через Парковий пішохідний міст у Києві

У Києві сьогодні, 28 серпня, відбулась символічна акція, учасники якої розвернули 430-метровий прапор України між лівим і правим берегами Дніпра. Фото акції оприлюднили користувачі соцмереж. 

Акція символізує єдність українського народу у боротьбі за незалежність України. Український стяг розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів.

Мета акції – показати, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна.

До заходу доєдналось кілька сотень киян і гостей міста. До акції також доєднались столичні патрульні.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Нікольському Маріупольського району Донецької області сили спротиву підняли український прапор до Дня Незалежності України.

Також повідомлялося, що 24 серпня у Національному музеї історії України відкрилася виставка «Прапори Незалежності». На виставці представлено 17 унікальних прапорів

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Теги: Київ прапор

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