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У київському метро пасажир потрапив під поїзд (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У київському метро пасажир потрапив під поїзд (відео)
Про відновлення руху метрополітен повідомить додатково
фото ілюстративне

Рух червоною гілкою метро змінено

У Києві рух поїздів червоною гілкою метро тимчасово здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». На станції «Дарниця» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомляє столичний метрополітен.

«На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота», – йдеться в повідомленні.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, станція метро «Теремки» у Києві вранці 16 серпня була зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Станцію  зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході.

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