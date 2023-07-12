Воїн 47-ї бригади обіймається з дружиною в госпіталі: фотографи показали зворушливі фото

Жінка піклується про пораненого чоловіка і живе разом із ним у шпиталі

Український захисник із 47-ї бригади Андрій, який очолив підрозділ аеророзвідки, під час бойового завдання потрапив під обстріл. Один зі снарядів вибухнув у нього просто під ногами, через що військовий отримав тяжкі поранення і зараз проходить лікування. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови оприлюднили зворушливі фотографії, на яких захисник обіймається зі своєю дружиною у госпіталі.

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«Андрій – добровільно мобілізований. До великої війни він співав у хорі, любив мандрувати. А ще в нього є кохана дружина Аліна. Саме вона сьогодні дуже зворушливо піклується про нього, живе просто із ним у шпиталі. Андрій кілька місяців муром брав військкомат, щоб потрапити на фронт. Так він і опинився в 47-й бригаді, де очолив підрозділ аеророзвідки.

Певний час тому, під час виконання бойового завдання, Андрій потрапив під обстріл. Один зі снарядів вибухнув просто в нього під ногами. Побратими Андрія та медики, які його евакуювали, були впевнені, що не довезуть хлопця. Між тим, сам Андрій до останнього був при свідомості та віддавав накази», – написали Ліберови в Instagram.

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Унаслідок травм захисник втратив обидві руки, очі та частково слух.

«В нього майже не було обличчя, однак зараз, завдяки титанічній роботі лікарів, це майже не помітно. Хлопець зустрічає нас в гарному настрої, жартує та посміхається. Аліна допомагає йому поїсти, зустрічає фізіотерапевта, а після процедури – просто лягає поряд. І те, як вони лежать вдвох – говорить більше будь-яких слів. Цікаво, що Андрій постійно аналізує, що він зробив не так. Якби він виїхав з позиції раніше, чи навпаки затримався. Але ніколи не думає про те, що міг би не йти на війну. Для нього такого варіанта не існує», – зазначили фотографи.

За їхніми словами, зараз захисник перебуває у стабільному стані, але йому ще доведеться пройти складну реабілітацію. Подружжя активно вивчає можливості біонічного зору, який потребує великих грошей, розповіли Ліберови.

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Захисник із 47-ї бригади лікується після важкого поранення на фронті фото: instagram.com/libkos

Допомогти Андрію і його дружині Аліні можна за наступними реквізитами:

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