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Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина
Українські війська продовжуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку
фото з відкритих джерел

Наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними

Українські військові отримали очевидні переваги від невдалого бунту ПВК «Вагнера» у Росії та від його наслідків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку експертів ISW, наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними. Але водночас очевидно, що Україна вже виграла від повстання і може виграти ще більше.

Те, як президент РФ Володимир Путін поводиться з ПВК «Вагнера» – найефективнішою бойовою силою Росії в даний час – після повстання 24 червня, швидше за все, не дозволить їм воювати в Україні в ході поточного українського контрнаступу і може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії України.

Поспішний відхід ПВК «Вагнера» з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста.

Просування українських військ

Українські війська продовжуть наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку.

Російські війська здійснили наземні атаки вздовж адмінкордону Харківської і Луганської областей та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська намагалися просунутися на північний захід від Сватового в районі Берестового, Новоселівського та Стельмахівки і на південь від Кремінної поблизу Берестового та Веселого.

Російські джерела повідомляли, що підрозділи 285-ї гвардійської артилерійської бригади та 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (ГУ Генштабу Збройних Сил Російської Федерації, ГРУ) ведуть бої в районі Кремінної.

Українські війська, ймовірно, продовжують наносити удари по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області. Кілька джерел припустили, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжують діяти на західній околиці міста Бахмут. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Берхівки.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Благодатного. 8 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку, щоб істотно зменшити можливості Росії.

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили досягли часткового успіху та просунулися на Мелітопольському напрямку.

Російські військові блогери продовжують суперечити офіційному наративу Міноборони РФ щодо заявленої «поразки» українських сил біля Антонівського мосту. Російський блогер стверджує, що українські сили все ще мають спостережні пости та утримують інші обмежені позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро. Інший військовий блогер заявив, що російські повідомлення про те, що українські сили були відтиснуті від цих позицій, є «розмиванням реальності».

Раніше повідомлялося, що у перші дні липня українські сили досягли стабільних успіхів під час контрнаступу на Бахмутському напрямку. 

Читайте також: Контрнаступ на півдні: Міноборони порівняло втрати України та РФ
Теги: військові Україна ПВК Вагнера Бахмут контрнаступ

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