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Соратниця Зеленського дала пораду Разумкову, який щедро «роздає» виплати військовим

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Соратниця Зеленського дала пораду Разумкову, який щедро «роздає» виплати військовим
Наразі різниця у зарплатах у цивільному секторі та у війську майже чотирикратна
фото з відкритих джерел

Галина Третьякова вважає, що ексспікер вирішив похайпувати і «роздає» гроші, яких нема в державі

Нардепу та ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову варто було замість правок про доплати військовим, роздати власні кошти. Такою порадою поділилася голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому».

Наразі різниця у зарплатах у цивільному секторі та у війську майже чотирикратна. Нардепка зазначила, що це теж не дуже добре, бо війна – це продовження економіки, яка навіть у таких умовах має розвиватись. Потрібно дбати про підвищення заробітної плати у цивільному секторі.

«Ми маємо пам’ятати: якщо ми комусь щось даємо, то у когось забираємо. І якщо ми нашим дівчатам і хлопцям військовим хочемо дати 200 тисяч чи навіть мільйон, то маємо думати і про те, якими коштами буде все це підкріплено, якими економічними обрахунками і можливістю цивільного населення сплачувати додаткові податки», – зауважила Третьякова.

Вона прокоментувала дискусії в парламенті щодо правки Разумкова та додаткових виплат військовим. Голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів вважає, що ексспікер вирішив похайпувати і «роздає» гроші, яких нема в державі.

«Є 95 стаття Конституції (виключно законом про Держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, держава прагне до збалансованості бюджету України – ред.), і коли комусь хочеться похайпувати і в соцмережах розповідати, що саме він є рятівником нації і роздає зарплату, то я рекомендую роздавати в першу чергу свої статки», – сказала Третьякова.

Нардепка наголосила: коли ти працюєш на держслужбі, то все маєш збалансувати. Усі гроші бюджету мають бути розподілені на всю проблематику в державі. Так, у нас зараз війна і держава витрачає шалені кошти на оборону, але водночас є й інші проблеми, які потрібно вирішувати. Вся соцсистема наразі фінансується завдяки допомозі партнерів, і саме вони нам утримали спокій всередині країни. 

«Уявіть, що було б, якби в Україні почали зменшувати або взагалі скасували пенсії та зарплати бюджетникам? Цього не відбулось, але є падіння в цивільному секторі, зарплата наразі по країні в середньому становить близько 13 тис. грн. Але вона витягується за рахунок армії. В цивільному секторі зарплати почали катастрофічно падати, тому у мене була правка, щоб роботодавці не мали одночасно із фінансуванням війська платити їм (мобілізованим – ред.) середню зарплату. Що теж викликало обурення, за що мене критикували. Але виходить, що ми забирали у тих, хто працює в цивільному секторі, і віддавали в армію, хоча паралельно вже підняли зарплату військовим», – розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Вона додала, що парламент за радянських часів формувався зокрема із представників трудових колективів. Такого немає в Європі. Там більшість ключових посад у державі є політичними, і на них працюють ті, хто розуміє, що таке управління державою. 

«Велика частина політиків вчиться. Але якщо ти в молодому віці досягаєш ключових посад у державі, то вже скоро постає питання, а що далі? Є ж ризик бути не обраним на наступних виборах. Відповідно, якщо є бажання і далі бути в політиці, то обирається стратегія, як подобатись народу, шляхом начебто легких рішень гострих соціальних проблем», – акцентувала Третьякова.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн скасували з 1 лютого.

Від початку прийнятий 10 квітня законопроєкт №8312 мав регулювати управління майном Збройних сил чи примусово відчуженими активами під час воєнного стану, але не зарплати у сфері оборони. Норма, за якою 30 000 грн повертаються коштом обмеження зарплат більшості держслужбовців і працівників держкомпаній, зʼявилася в останній момент. Її ініціатор – ексспікер Ради Дмитро Разумков. Ключова проблема – доплати військовим обійдуться у 100-120 млрд грн, тоді як економія на чиновниках дасть у кращому випадку приблизно 1 млрд грн. 

Разумков прописав єдине джерело фінансування – обмеження зарплат для працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ або суб’єктів господарювання, 100% акцій яких належить державі. Якщо ця норма запрацює, держслужбовці не зможуть отримувати більше еквіваленту 10 мінімалок. Зараз це 67 тис. грн. Йдеться перш за все про членів наглядових рад держкомпаній та топменеджмент держкомпаній чи держбанків. Також вказану «стелю» перевищують зарплати працівників антикорупційних органів – НАБУ, САП, НАЗК.

Як повідомлялося, 30 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

Читайте також: Галина Третьякова: Різниця у зарплатах у цивільному секторі та у війську майже чотирикратна
Теги: зарплата гроші закон військові фінансування Дмитро Разумков Галина Третьякова

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