В’ятрович: Я не збираюся Висоцького чи Цоя засуджувати за їхню творчість

В’ятрович не вважає, що творчість Висоцького чи Цоя треба забороняти

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович не вважає, що в Україні потрібно забороняти творчість Володимира Висоцького чи Віктора Цоя. Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода». «Лише хочу звернути увагу, що ця дискусія дуже швидко зійшла на манівці на предмет того, чи забороняти їх, чи



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В’ятрович не вважає, що творчість Висоцького чи Цоя треба забороняти

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович не вважає, що в Україні потрібно забороняти творчість Володимира Висоцького чи Віктора Цоя. Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

«Лише хочу звернути увагу, що ця дискусія дуже швидко зійшла на манівці на предмет того, чи забороняти їх, чи не забороняти. Я не вважаю, що їх треба забороняти. Я вважаю просто, що ми повинні пам’ятати, що, власне, і цих діячів (Булгаков, Висоцький – ред.) російська пропаганда буде використовувати для посилення свого впливу. Тому що вони нагадують про єдиний культурний простір, який існував. Вони є інструментами відтворення цього єдиного культурного простору. Вони апелюють до цих концептів «один народ», який є абсолютно основою сучасної російської пропаганди», – пояснює В’ятрович.

Директор Українського інституту нацпам’яті наголошує, що безперечно «можна і треба вивчати і російську літературу в рамках світової літератури».

«Я не збираюся оцінювати творчість Висоцького. І я не хочу говорити, чи добра вона, чи погана. У мене теж є у домашній колекції платівок фактично повна збірка колекції Володимира Висоцького… І слухав багато Цоя свого часу. Я не збираюся засуджувати їх за їхню творчість», – додав В’ятрович.

За його словами, в нинішній ситуації потрібно розуміти, що їхню творчість, очевидно, вже без їх відома будуть використовувати як інструменти поновлення російського впливу.

Нагадаємо, 26 січня В’ятрович написав у Facebook, що «Іроніясудьби», «восьмоємарта», булгакови, пугачови, і навіть висоцькі і цої в руках Кремля - ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення». «А саме культура є фундаментом на якому кожен імперіалізм зводить храм своєї величі», - додав історик. Його слова викликали як схвалення, так і обурення користувачів мережі.

Пізніше політконсультант Віктор Уколов, близький до Адміністрації президента, відзначив у Facebook, що Висоцького можна розглядати в якості союзника українців, адже той боровся проти совка.

«Ви збожеволіли, друзі? Висоцький, Сахаров, Новодворська, які боролися проти совка - союзники українців. Невже це потрібно пояснювати? Українці від російської імперії мали чимало кривд, але чи нами може рухати образа? Чи буває конструктивним ПТСР? Чи на люті в сльозах можна щось збудувати?», - зазначив він.

Пізніше р В’ятрович пояснив свої слова щодо Володимира Висоцького та Віктора Цоя. За його словами, він говорив про них, лише маючи на увазі можливість їх використання, як і інших діячів культури, для цілей імперської проросійської пропаганди.