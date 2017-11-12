В’ятрович пояснив свої слова про Висоцького

За словами очільника Інституту національної пам’яті, він мав на увазі лише можливість використання діячів культури в якості пропаганди

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович пояснив свої слова щодо Володимира Висоцького та Віктора Цоя, які викликали бурхливе обговорення у соціальних мережах. Відповідний пост він розмістив їх у Facebook. За його словами, він говорив про Висоцького і Цоя, лише маючи на увазі можливість їх використання, як і



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За словами очільника Інституту національної пам’яті, він мав на увазі лише можливість використання діячів культури в якості пропаганди

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович пояснив свої слова щодо Володимира Висоцького та Віктора Цоя, які викликали бурхливе обговорення у соціальних мережах. Відповідний пост він розмістив їх у Facebook.

За його словами, він говорив про Висоцького і Цоя, лише маючи на увазі можливість їх використання, як і інших діячів культури, для цілей імперської проросійської пропаганди.

«Не пропонував забороняти ні Цоя, ні Висоцького, ні когось іншого, крім тих, хто нині відверто підтримує російську агресію. Повторю: треба лиш не забувати, як їх можуть використати. Напис на пачці цигарок «Куріння вбиває» - це не заборона курити, а застереження про можливі наслідки. Він стосується не лише цієї пачки, навіть не лише цього бренду, а куріння в цілому», - написав у Facebook діяч.

Нагадаємо, 26 січня В’ятрович написав у Facebook, що «Іроніясудьби», «восьмоємарта», булгакови, пугачови, і навіть висоцькі і цої в руках Кремля - ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його відтворення». «А саме культура є фундаментом на якому кожен імперіалізм зводить храм своєї величі», - додав історик. Його слова викликали як схвалення, так і обурення користувачів мережі.

Пізніше політконсультант Віктор Уколов, близький до Адміністрації президента, відзначив у Facebook, що Висоцького можна розглядати в якості союзника українців, адже той боровся проти совка.

«Ви збожеволіли, друзі? Висоцький, Сахаров, Новодворська, які боролися проти совка - союзники українців. Невже це потрібно пояснювати? Українці від російської імперії мали чимало кривд, але чи нами може рухати образа? Чи буває конструктивним ПТСР? Чи на люті в сльозах можна щось збудувати?», - зазначив він.