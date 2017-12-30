Японія з 1 січня спростила візовий режим для українців

Серед іншого, збільшено термін дії віз між Україною та Японією з 3 до 5 років

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні. Про це раніше повідомили в прес-службі посольства Японії в Україні. «Буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних та наукових



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Серед іншого, збільшено термін дії віз між Україною та Японією з 3 до 5 років

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні. Про це раніше повідомили в прес-службі посольства Японії в Україні.

«Буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів. Також термін дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз буде запроваджено багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта», – повідомили в посольстві.

Там зазначили, що з початком дії вищеперерахованих заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжособистісних контактів.

Обговорення нових особливостей візового режиму між Японією та Україною відбулося 9 листопада в Києві в межах візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане до України.