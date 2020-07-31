Юдейські свята стануть державними в Україні. Єврейська громада Києва привітала рішення Зеленського



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Володимир Зеленський на зустрічі з равинами України 6 травня 2019 року

Песах, Рош-Гашана, Ханука стануть державаними святами в Україні

Єврейська громада міста Києва привітала рішення президента Володимира Зеленського про можливість надати трьом великим Юдейським святам статусу державних. Про це йдеться в указі глав держави №303/2020, що оприлюднено на офіційному веб-порталі Глави Держави.

«З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного постановляю:

1. Кабінету Міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською Радою Церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».

«Єврейська громада Києва завжди підкреслювала у інтерв'ю іноземним ЗМІ, а також на зустрічах з міністром культури и головою Держетнополітики що Україна – це толерантна і полікультурна країна, де дружньо живуть разом люди різного віросповідання, яких об'єднує любов до України, патріотизм та бажання розвивати її. Так, наприклад, представники мусульманської спільноти неодноразово запрошували Рабина Марковича виступити з лекціями, які мали неабиякий інтерес», – зазначив головний Рабин Києва рав Йонатан Бін'ямін Маркович.