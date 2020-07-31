Офіс Президента збирається поборотися за проведення в Україні Олімпіади



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Олімпійські апетити в глави Офісу Президента Андрія Єрмака вельми амбітні Світлина - Рубрика

Наразі ініціатори ще не визначилися, літні Ігри їх більше цікавлять, чи зимові

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на нараді в четвер, 30 липня, повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського ОП спільно з Національним олімпійським комітетом опрацьовує питання приїзду в Україну глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха і вважає, що це було б гарною нагодою показати підготовку країни до того, щоб стати одним із учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

«Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України в конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го або 2030 року. Він також зазначив, що як колишній учасник Олімпійських ігор підтримує реалізацію проекту, який надасть значного поштовху для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, зокрема його зимових видів», - повідомляє в четвер прес-служба Офісу президента.

На нараді обговорювався проект створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера «Боржава». Його презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх і зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії «Боржава Ессет» Ґернот Ляйтнер.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу в світі створила такі умови, коли кожна держава береться розвивати внутрішні ресурси. На його думку, Україна має унікальні ресурси і природу, а місце розміщення майбутнього кластера – гірська Боржава з її розташуванням і транспортним сполученням сприятиме розвитку туристичного потенціалу всього регіону.

Ляйтнер сподівається, що ця зустріч стане ключовою для розвитку проекту, підписання меморандуму, в якому зафіксовані всі кроки, які повинні бути виконані державою, громадами та інвесторами, і його реалізації.

Єрмак констатував, що Україна зацікавлена у втіленні цього проекту, і зазначив, що присутні на його обговоренні – це ті, хто буде офіційно залучений до роботи над його реалізацією.

Глава ОП запропонував створити на базі Національної інвестиційної ради робочу групу з реалізації проекту, він повинен бути узгоджений з профільними міністерствами, всі юридичні питання, питання співпраці з інвесторами, підготовлена детальна презентація.

«Чим швидше ви будете готові представити президенту детальний проект, терміни, кошторис - тим краще. Ми готові сприяти на всіх рівнях. Щойно ці два етапи будуть пройдені, ми після обробки меморандуму юристами будемо готові його підписати», - наголосив Єрмак.

Позицію про гарні перспективи для України від реалізації проекту підтримали міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський. Петрашко зазначив, що для цього можна використовувати механізми державно-приватного партнерства та «інвестиційну няню». Зі свого боку Абрамовський наголосив важливість збереження довкілля в місці створення кластера.

Секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе зазначив, що така робоча група може почати свою діяльність уже після завершення цієї зустрічі.

Джерело: interfax-Україна