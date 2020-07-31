Зеленський підписав закон про перехід до електронної форми виконавчого документа



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В Офісі президента зазначили, що реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави

Закон, зокрема, передбачає, що виконавчий документ може бути видано в електронному вигляді

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження електронної форми виконавчого документа.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ "Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документу», що Верховна Рада ухвалила 15 липня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Закон, зокрема, передбачає, що виконавчий документ може бути видано в електронному вигляді відповідно до законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

В Офісі президента зазначили, що реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.