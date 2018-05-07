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    ЮНІСЕФ: 200 тисяч дітей відвідують школу у зоні бойових дій на Донбасі

    За останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл
    200 тисяч школярів змушені вчитися у військовому середовищі на тлі бойових дій на сході України,. Про це повідомляє DW з посиланням на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). «Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів. Система
    • Сьогодні, 07:57
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    <p>Попри бойові дії діти продовжують навчатися</p>

    Попри бойові дії діти продовжують навчатися

    За останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл

    200 тисяч школярів змушені вчитися у військовому середовищі на тлі бойових дій на сході України,.

    Про це повідомляє DW з посиланням на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

    «Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів. Система освіти на сході України знаходиться під перехресним вогнем вже більше чотирьох років», - наголосила глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

    Як повідомляє організація, за останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл. Зокрема, протягом останніх 16 місяців - щонайменше 45 шкіл.

    «ЮНІСЕФ та партнери зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти і об'єкти збройних груп розміщувалися в межах 500 метрів від дитячих садків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в кількох метрах від навчальних закладів. Крім цього, з початку конфлікту пошкодження отримали ще 700 шкіл на сході України», - йдеться у повідомленні Дитячого фонду ООH.

    У ЮНІСЕФ відзначили, що загрозою для дітей є розташовані по обидва боки лінії розмежування на Донбасі військові об'єкти, зокрема, склади боєприпасів і контрольно-пропускні пункти.

    «Діти бояться обстрілів, і вчителі намагаються заспокоювати їх, але це дуже важко. Дітям важко впоратися з цим, тому що вони нервують і переживають стрес» - розповіла директорка школи № 2 у місті Красногорівка Олена Михацька.

    З початку навчального року у ЮНІСЕФ спостерігали шість випадків, коли колишні будівлі шкіл були зайняті військовими.

    До слова, Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.

    Раінше в ЮНІСЕФ підрахували, скільки дітей не ходять в школу через війну

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