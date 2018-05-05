Міносвіти розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу
- Сьогодні, 21:58
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В інструкціях є докладна інформація про те, як і коли вступники з Крму і Донбасу можуть вступити до вишів або ПТНЗ
Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
«В них є докладна інформація про те, як і коли вступники з цих територій можуть вступити до вишів або ПТНЗ за спрощеною процедурою через освітні центри. Також там є корисна інформація для тих, хто вступатиме за звичайною процедурою, якщо навчався на екстернаті та склав ЗНО», — йдеться у повідомленні.
В інструкціях абітурієнти можуть знайти ключові дати подачі документів, проведення вступних іспитів, зарахування, а також перелік необхідних документів та алгоритм дій, які має виконати учасник вступної кампанії.
Інструкції опубліковано на сайті Міносвіти.
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