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    Міносвіти розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу

    В інструкціях є докладна інформація про те, як і коли вступники з Крму і Донбасу можуть вступити до вишів або ПТНЗ
    Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу.  Про це повідомляє прес-служба міністерства. «В них є докладна інформація про те, як і коли вступники з цих територій можуть вступити до вишів або ПТНЗ за спрощеною
    • Сьогодні, 21:58
    • Розсилка
    Абітурієнти
    Абітурієнти

    В інструкціях є докладна інформація про те, як і коли вступники з Крму і Донбасу можуть вступити до вишів або ПТНЗ

    Міністерство освіти і науки України розробило покрокові інструкції для абітурієнтів з Криму та Донбасу. 

    Про це повідомляє прес-служба міністерства.

    «В них є докладна інформація про те, як і коли вступники з цих територій можуть вступити до вишів або ПТНЗ за спрощеною процедурою через освітні центри. Також там є корисна інформація для тих, хто вступатиме за звичайною процедурою, якщо навчався на екстернаті та склав ЗНО», — йдеться у повідомленні. 

    В інструкціях абітурієнти можуть знайти ключові дати подачі документів, проведення вступних іспитів, зарахування, а також перелік необхідних документів та алгоритм дій, які має виконати учасник вступної кампанії. 

    Інструкції опубліковано на сайті Міносвіти.

    До слова, старшокласники з окупованих територій отримають грант на освіту

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