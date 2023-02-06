З морозом та невеликим снігом: прогноз погоди на 6 лютого

На українців чекає класична зимова погода

У понеділок, 6 лютого, очікується хмарна погода. Місцями прогнозується невеликий сніг. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 8° морозу (у Карпатах – до 16° морозу). Вдень подекуди прогріється до 0°. На дорогах місцями ожеледиця.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно. Часом спостерігатиметься невеликий сніг.

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На дорогах країни подекуди ожеледиця

Вітер пануватиме північний та північно-східний, 5-10 м/с. На півдні місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 3-8° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 0° до 5° морозу. В Карпатах сніжитиме, вночі стовпчик термометру опуститься до 11-16° морозу, а вдень триматиметься на позначці 5-10° морозу.

У Києві та області 6 лютого буде хмарно. Часом очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

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Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 3-8° морозу, а вдень від 0° до -5°. У Києві вночі обіцяють 4-6° морозу, а вдень – 1-3° морозу.