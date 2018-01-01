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    Загубленi в папiрцях: дотримання соцiальних прав переселенців (дослідження)

    На прес-конференції у «Главкомі» експерти проаналізують основні проблеми, з якими мають справу внутрішньо переміщені особи
    Сьогодні, 17 січня, о 13:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Загубленi в папiрцях: дотримання соцiальних прав внутрішньо переміщених осіб». Запрошені гості:  Алла Блага, аналітик УГСПЛ;  Ганна Рассамахіна, юрист громадської приймальні УГСПЛ у справах Криму;  Ольга Гвоздьова,
    • Сьогодні, 13:00
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    На прес-конференції у «Главкомі» експерти проаналізують основні проблеми, з якими мають справу внутрішньо переміщені особи

    Сьогодні, 17 січня, о 13:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Загубленi в папiрцях: дотримання соцiальних прав внутрішньо переміщених осіб».

    Запрошені гості: 

    Алла Блага, аналітик УГСПЛ; 

    Ганна Рассамахіна, юрист громадської приймальні УГСПЛ у справах Криму; 

    Ольга Гвоздьова, представник ГО «Донбас-СОС».

    Прес-конференція підготовлена за результатами дослідження, проведеного УГСПЛ протягом 2017 року.

    Експерти УГСПЛ та «Донбас-СОС» проаналізують основні проблеми, з якими мають справу ВПО, та нададуть власне бачення їх юридичного вирішення в судах України.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Як повідомлялося, станом на 15 січня 2018 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

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