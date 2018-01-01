Загубленi в папiрцях: дотримання соцiальних прав переселенців (дослідження)
- Сьогодні, 13:00
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На прес-конференції у «Главкомі» експерти проаналізують основні проблеми, з якими мають справу внутрішньо переміщені особи
Сьогодні, 17 січня, о 13:00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Загубленi в папiрцях: дотримання соцiальних прав внутрішньо переміщених осіб».
Запрошені гості:
Алла Блага, аналітик УГСПЛ;
Ганна Рассамахіна, юрист громадської приймальні УГСПЛ у справах Криму;
Ольга Гвоздьова, представник ГО «Донбас-СОС».
Прес-конференція підготовлена за результатами дослідження, проведеного УГСПЛ протягом 2017 року.
Експерти УГСПЛ та «Донбас-СОС» проаналізують основні проблеми, з якими мають справу ВПО, та нададуть власне бачення їх юридичного вирішення в судах України.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:
Як повідомлялося, станом на 15 січня 2018 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.