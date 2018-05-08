Захопити землю – поставити каплицю. Московський патріархат незаконно забудовує Київ своїми церквами

Самозахопленнями столичної землі грішать представники однієї релігійної організації, центр якої у іншій державі

Московський патріархат в Україні масово і повсюдно використовує прийом «захопити землю – поставити каплицю, а потім церкву». При цьому часто і місцева, і центральна влада закривають очі на сумнівні з точки зору закону приклади будівництва. Про це йдеться у статті «Главкома». Наприклад, церкву «Ікони Божої Матері



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Церква на Нивках. Фото: Станіслав Кучеренко

Самозахопленнями столичної землі грішать представники однієї релігійної організації, центр якої у іншій державі

Московський патріархат в Україні масово і повсюдно використовує прийом «захопити землю – поставити каплицю, а потім церкву». При цьому часто і місцева, і центральна влада закривають очі на сумнівні з точки зору закону приклади будівництва. Про це йдеться у статті «Главкома».

Наприклад, церкву «Ікони Божої Матері «Знамення», яка розташована за адресою вулиця Лагерна, 28а, в УПЦ МП називають відродженим Знаменівським храмом, який був зведений у 1912-1913 роках, але зруйнований у 1933 році. Та жителі районів, що прилягають до станції метро Берестейська, вважають споруду незаконною. Церковники буквально поцупили у місцевих шмат зеленої зони, яку огородили високим тином.

З цього приводу жителі прилеглих кварталів зверталися до народного депутата Юрія Левченка. Церква була зведена на території природо-заповіданого фонду парку «Нивки» – у зеленій гущавині. У планах УПЦ МП звести на цій ділянці біля дерев’яного тимчасового церковного МАФу храм.

Противники сумнівних забудов кажуть, що і за Омельченка, і за Черновецького (екс-мери Києва) всі чиновники хотіли плювати на містобудівне законодавство. Таких історій в одній столиці десятки. З них можна зробити висновок, що відтоді ситуація не сильно змінилася. «Ані КМДА, ані Державна архітектурно-будівельна інспекція не хочуть реагувати на ці порушення, просто футболять ці питання», - пояснив у коментарі «Главкому» Левченко.

Детальніше про захоплення Московським патріархатом київської землі читайте у статті «Главкома»: Церковна МАФія. Як мережа Московського патріархату Київ у лещата взяла