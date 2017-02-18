Жителі Петропавлівської Борщагівки повернули частину лісу, яку віддали під забудову (документ)

«Без громадських слухань, без відповідних повідомлень у пресі, без дотримання процедури, Генплан ухвалили за спиною у громади»

Жителям Петропавлівської Борщагівки вдалося повернути урочищу Вумівський ліс статус лісу першої категорії, а також повернути до комунальної власності частину його території. Про це повідомила журналістка та громадська активістка Валентина Аксьонова в інтерв’ю «Главкому». Вона також оприлюднила відповідне рішення Окружного



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Фото з відкритих джерел Вумівський ліс

«Без громадських слухань, без відповідних повідомлень у пресі, без дотримання процедури, Генплан ухвалили за спиною у громади»

Жителям Петропавлівської Борщагівки вдалося повернути урочищу Вумівський ліс статус лісу першої категорії, а також повернути до комунальної власності частину його території. Про це повідомила журналістка та громадська активістка Валентина Аксьонова в інтерв’ю «Главкому». Вона також оприлюднила відповідне рішення Окружного адміністративного суду м. Києва.

Як зазначає Аксьонова, «добити» Вумівський ліс і село загалом вирішили Генпланом Петропавлівської Борщагівки, який ухвалили підкилимно. Щодо фальсифікації Генерального плану також порушено кримінальне провадження.

«Без громадських слухань, без відповідних повідомлень у пресі, без дотримання процедури, Генплан ухвалили за спиною у громади. Люди разом звернулись до суду з вимогою скасувати Генплан, у розробці, обговоренні і затвердженні якого, вони участі не брали і не могли, бо навіть не були повідомлені про те, що відбувається ухвалення змін до містобудівної документації села. Урочище Вумівський ліс має складну геодезичну ситуацію, тут грунти схильні до зсувів, течуть підземні дежерела та ріка, тому власне і півстоліття посадили тут ліс, з метою утримування грунту, та захисту від зсувів та повеней», — коментує жінка.

Окружний адміністративний суд м. Києва повністю задовольнив позов захисників Вумівського лісу. «Визнати протиправним та скасувати рішення 7-ої сесії VII скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 05.05.2016 р. № 91 «Про розгляд та затвердження проекту землеустрою ТОВ «Житлоінбуд-2» щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в селі Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева, 11»», — йдеться у рішенні суду.

За словами Аксьонової, на даний час також зупинено подальшу забудову ЖК «Ехо парк». Державна архітектурно-будівельна інспекція винесла припис на знесення ЖК та повернення ділянки в попередній стан та звернулась до суду щодо примусового знесення.

Повну версію інтерв’ю з Валентиною Аксьоновою читайте тут: «Cпалили дві машини, а потім сказали готувати труну для дитини». Історія Вумівського лісу та його захисниці