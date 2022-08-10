Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)

Пристрій був захований вдома в журналіста

У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на «Еспресо» і «Радіо Свобода», знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

«Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ... Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет... СБУ приїхали. Працюють. Дякую», – написав Княжицький.

Нагадаємо, раніше СБУ пояснила, як слухає телефонні розмови окупантів. У СБУ є технічна можливість збирати цю інформацію: будь-який сигнал, вхідний чи вихідний, фіксується спеціальним обладнанням.