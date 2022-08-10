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Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
Диктофон вилучили силовики 
Микола Княжицький / Facebook

Пристрій був захований вдома в журналіста 

У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на «Еспресо» і «Радіо Свобода», знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

«Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ... Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет... СБУ приїхали. Працюють. Дякую», – написав Княжицький. 

Віталій Портников
Український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач «Радіо Свобода» і автор аналітичних статей в українських і російських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН.

Нагадаємо, раніше СБУ пояснила, як слухає телефонні розмови окупантів. У СБУ є технічна можливість збирати цю інформацію: будь-який сигнал, вхідний чи вихідний, фіксується спеціальним обладнанням.

Теги: Віталій Портников Микола Княжицький СБУ

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