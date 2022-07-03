СБУ пояснила, як слухає телефонні розмови окупантів

Речник спецслужби: «Там такого інколи наслухаєшся, що заснути потім складно»

СБУ дуже часто викладає перехоплення розмов окупантів, в яких вони самі зізнаються в тому, що коять в Україні. Речник СБУ Артем Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому» розповів, за яким принципом ведуться ці прослуховування.

Дехтяренко зізнався, що детально про це розказати не може через специфіку роботи, але дійсно у СБУ є технічна можливість збирати цю інформацію: будь-який сигнал, вхідний чи вихідний, фіксується спеціальним обладнанням

«Ми чуємо все, що кажуть окупанти. Іноді вони навіть за другим разом обговорюють у паніці, як це СБУ перехопила їхні попередні розмови», – каже речник.

Система прослуховування у нас автоматизована, каже Дехтяренко.

«Загалом зараз відбуваються записи усіх розмов, бо ж згодом вони стануть доказами у справах про російські воєнні злочини. Є пул людей, які прослуховують цю інформацію і потім кажуть, де і що важливого пролунало. Коли є дозвіл слідчих на оприлюднення цих коротких довідок, пресслужба переслуховує і оприлюднює. Там такого інколи наслухаєшся, що заснути потім складно», – ділиться речник СБУ.

Раніше речник СБУ заявив про перемогу над російськими спецслужбами.

Нагадаємо, речник СБУ також заявив, що Сівкович і Клюєв далі займаються підривною діяльністю в Україні.

Раніше СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.

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