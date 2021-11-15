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    Зима близько. Синоптикиня повідомила, коли прийде сніг

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    За прогнозами перший сніг у Києві випаде 19 листопада - Зима близько. Синоптикиня повідомила, коли прийде сніг
    За прогнозами перший сніг у Києві випаде 19 листопада
    фото: glavcom.ua

    Цього тижня вдарять морози до -11 градусів

    В Україні з ночі 16 листопада температура повітря в деяких областях опуститься до -11 градусів. Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, цього тижня також очікується дощ зі снігом.

    Температура повітря вночі опуститься до -2...-8 градусів морозу, на Сході протягом тижня місцями буде до -8...-11 градусів.

    Вдень очікується 0...+5 градусів за Цельсієм. У західних регіонах – 4-10 тепла, а на Закарпатті – 7-11 градусів вище за нуль.

    В Україні цього тижня буде холодно. Фото: facebook.com/tala.didenko
    В Україні цього тижня буде холодно. Фото: facebook.com/tala.didenko

    На території країни ще утримуватиметься антициклон, тому опадів до 18 листопада не передбачається. Однак у четвер та п'ятницю, 18-19 листопада, а також у суботу, 20 листопада, в Україні очікується несприятлива погода з дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.

    Також синоптики прогнозують, що перший сніг у Києві випаде вже цього тижня. У столиці очікується сніг із дощем.

    Метеорологи спрогнозували погоду з 15 до 19 листопада і також попередили, що сніг слід очікувати цього тижня.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря дощ
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    Зима близько. Синоптикиня повідомила, коли прийде сніг