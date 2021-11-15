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    Україну накриє зимова стихія: синоптики спрогнозували погоду з 15 по 19 листопада

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    Нас очікують зливи з мокрим снігом - Україну накриє зимова стихія: синоптики спрогнозували погоду з 15 по 19 листопада
    Нас очікують зливи з мокрим снігом
    Фото: glavcom.ua

    Після морозних ночей тижня, що минув, прийдуть опади та сирість

    Погода в Україні принесе разом з атмосферним фронтом зливи, а в деяких областях із мокрим снігом вже наступного тижня. Поки ж нас чекають холодні дні і морозні ночі, місцями до -10 градусів. Що буде з погодою в країні з 15 по 19 листопада, інформує Укргідрометцентр.

    Синоптики датою погіршення погоди називають п'ятницю, 19 листопада. А ось понеділок, 15 листопада, буде з мінливою хмарністю, туманом, помірною прохолодою вдень і невеликим морозом вночі. Опади не передбачаються.

    Температура вдень +3... +8, на півдні та Закарпатті +7... +11. Вночі 0... +4, на Закарпатті до -2 морозу, а на сході -1... -5 в нічний час.

    16 листопада знову без опадів, а вночі стане морозніше. Вдень 0... +5, вночі до -7 морозу. На заході і в Криму температура трохи вище, +3... +9 вдень (на Закарпатті +9... +11), вночі -3... +2 градуси.

    В середу, 17 листопада денна температура істотно не зміниться, а ось вночі стане холодніше: на заході і в Криму +1... -3, на сході -6... -10, на інших територіях -3... -8 градусів.

    Четвер, 18 листопада принесе невеликі опади в західні, а також можливо в південні області. Температура істотно не зміниться.

    А ось в п'ятницю 19 листопада, погода розгуляється не на жарт. Всю країну накриє атмосферним фронтом. Найсильніші опади на заході і півночі, причому в північних областях до дощу може приєднатися мокрий сніг.

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    Температура вдень +1... +5, на заході +3... +7, на півдні +7... +10 градусів. Нічні морози пом'якшаться, очікується близько +3 ... -3 градусів.

    Нагадаємо, більшу частину зими температура буде аномальною – прогноз синоптикині.

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    Теги: прогноз погоди снігопад вітер
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    Україну накриє зимова стихія: синоптики спрогнозували погоду з 15 по 19 листопада