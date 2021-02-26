ЗМІ: Фонд дружини мільярдера Пінчука «АнтиСНІД» припиняє роботу в Лондоні

В Україні благодійна організація «Фонд Олени Пінчук» була зареєстрована ще у 2003 рік

Фонд «АнтиСНІД» Олени Пінчук було засновано у Лондоні в жовтні 2010 року

Реєстраційна палата Великобританії прийняла рішення про припинення роботи Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД» (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation).

Відповідне рішення оприлюднено ще 15 грудня 2020 року.

Рішення оприлюднено на сайті британської урядової реєстраційної палати Companies House.

«Реєстратор компаній повідомляє про те, що компанія буде виключена з реєстру та ліквідована не менш ніж через 2 місяці від дати, зазначеної вище (15 грудня 2020 року – ред)», – йдеться в повідомленні реєстратора.

Після розпуску фонду, все майно та майнові права, в тому числі що знаходяться в його довірчому управлінні, буде передано у власність британської корони.

Підставою для припинення роботи Фонду стала заява його власника Олени Пінчук та директора Ольги Руднєвої від 7 і 8 грудня 2020 року.

Засновник і директор Фонду звернулися до місцевої влади з проханням виключити фонд з британського реєстру.

Причини такого рішення грудневої заявкою власника не зазначені.

Згідно з останньою оприлюдненої фінансової звітності фонду, його дохід за 2018 рік склав 38,9 тис. доларів, за 2017 – 50,9 тис. доларів.

Нагадаємо, фонд «АнтиСНІД» Олени Пінчук було засновано у Лондоні в жовтні 2010 року. В Україні благодійна організація «Фонд Олени Пінчук» зареєстрована ще у 2003 рік. Її засновниками вказані олігарх Віктор Пінчук, його дружина Олена Пінчук і Михайло Туманів.

З 2016 року основний бізнес Віктора Пінчука компанія «Інтерпайп» знаходиться в складному фінансовому становищі після введення Росією мит на ввезення залізничних коліс з України.

У 2016 році «Інтерпайп» допустив дефолт за євробондів на $200 млн, переставши виплачувати відсотки. У 2019 році компанія реструктуризувала борги на 1,4 млрд дол., переконвертував їх у нові 6-річні бонди на 560 млн.

Джерело: РБК-Україна