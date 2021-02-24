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    Одна із найстаріших авіакомпаній світу заявила про звільнення усіх співробітників

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    ЧСА ведуть свою історію від 6&nbsp;жовтня 1923&nbsp;року, коли уряд Чехословаччини (1918-1993&nbsp;роки) прийняв постанову про створення національного авіаперевізника - Одна із найстаріших авіакомпаній світу заявила про звільнення усіх співробітників
    ЧСА ведуть свою історію від 6 жовтня 1923 року, коли уряд Чехословаччини (1918-1993 роки) прийняв постанову про створення національного авіаперевізника
    Фото: archiv.ihned.cz

    «Чеські авіалінії» не витримали кризи через пандемію

    Авіакомпанія «Чеські авіалінії» (ЧСА) поінформувала біржу праці і профспілки про майбутнє звільнення всіх 430 співробітників. Це пов’язано із величезними фінансовими втратами перевізника на фоні пандемії коронавірусу. Про це повідомила в середу журналістам голова Профспілки членів авіаційних екіпажів Чехії Тереза Леффельман, передає České noviny.

    «ЧСА планують масове звільнення співробітників, про що було повідомлена біржа праці, – зазначила вона. – Ми (профспілка) також були проінформовані про це. Авіакомпанія... дуже сильно постраждала через пандемію. Літаки й екіпажі простоюють через скасування рейсів».

    Фінансова ситуація в ЧСА, за словами Леффельман, критична. Авіакомпанія, яка є акціонерним товариством, не може розраховувати на фінансову підтримку держави. В кінці лютого закінчить діяти мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами, що подаються її кредиторами.

    Керівництво ЧСА на початку лютого звернулося до чеського уряду за фінансовою підтримкою у розмірі 1,1 млрд крон (близько 42,5 млн євро). Незабаром глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив, що держава не планує надавати фінансову допомогу компанії.

    ЧСА ведуть свою історію від 6 жовтня 1923 року, коли уряд Чехословаччини (1918-1993 роки) прийняв постанову про створення національного авіаперевізника. Це одна з найстаріших авіакомпаній в світі: раніше були засновані тільки російська компанія «Аерофлот», нідерландська KLM, колумбійська Avianca і австралійська Qantas.

    До слова, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, коли Україна відновить повноцінне авіасполучення.

    У 2020 році кількість польотів, які забезпечило державне підприємство «Украерорух», знизилася на 57,6%. Загалом було здійснено 142 047 рейсів.

    5 червня 2020 року Україна відновила внутрішні пасажирські авіаперевезення, а 15 червня запустила міжнародне авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з жорстким карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за рік через пандемію і часткове припинення авіасполучення скоротила близько тисячі працівників і виконала на 72% менше рейсів.

    Теги: авіація профспілка бізнес Чехія криза авіаперевезення епідемія робота коронавірус звільнення
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