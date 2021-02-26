Легалізація «євроблях»: які категорії автотранспорту не вийде розмитнити

Пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах («євроблях«) буде актуальне виключно для легкових автомобілів

Верховна Рада декілька днів тому ухвалила за основу законопроєкт щодо розмитнення «євроблях».

З огляду на те, що законопроєкт пройшов поки лише перше читання, певні норми в ньому можуть переглянути. Втім, наразі відомо про те, що розмитнити весь автотранспорт на європейських номерах точно не вийде.

Про це заявив глава профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Facebook.

Так, пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах («євроблях«), яке не так давно попередньо схвалила Верховна Рада, буде актуальна виключно для легкових автомобілів. Отже, які саме категорії автотранспорту з Європи не підпадають під новий законопроєкт:

вантажівки;

мікроавтобуси;

автобуси;

мотоцикли.

«Ми не повинні дати можливість ділкам вести тіньовий бізнес, завозячи в Україну списаний в Європі мотлох без сплати податків. Цього в законі немає«, — зазначив Гетманцев.

Верховна Рада 18 лютого схвалила за основу новий закон про розмитнення «євроблях». Ідеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Отже він охоплює всі ввезені до початку 2021 року «євробляхи».

Уживані авто з Європи невдовзі подорожчають. Причиною тому стало зростання популярності б/в автомобілів у самій Європі.