Знадобиться майже 75 тисяч футбольних полів, щоб виміряти площу відновлених лісів в Україні — Держлісагенство

У 2017 році в Україні «відновили» дерева на території 53,2 тис. га

У 2017 році лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, повністю виконали завдання з лісовідновлення на місцях минулорічних зрубів. Про це повідомляє прес-служба Держлісагенства. Загалом відновлення лісів відбулося на площі 53,2 тис. га. Якщо брати у порівнянні, то це площа 74,5 тисячі футбольних



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У 2017 році в Україні «відновили» дерева на території 53,2 тис. га

У 2017 році лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, повністю виконали завдання з лісовідновлення на місцях минулорічних зрубів. Про це повідомляє прес-служба Держлісагенства.

Загалом відновлення лісів відбулося на площі 53,2 тис. га. Якщо брати у порівнянні, то це площа 74,5 тисячі футбольних полів.

«Висівання і садіння на землях лісогосподарського призначення виконано на площі 34,7 тис. гектарів, що на 10% більше річного завдання. Окрім того, до лісовідновлення зараховано 18,5 тис. гектарів природного поновлення. Ці маленькі сіянці та деревця будуть доглядатися та вирощуватися лісівниками протягом наступних років для наших майбутніх поколінь», - повідомив заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар.

Також він зазначив, що у 2017 році було створено 1712 га нових лісів.

«Минулий рік був важким для лісового господарства, однак лісгоспи впоралися із завданням, і власними коштами змогли забезпечити необхідне лісовідновлення. Сподіваюся, що у цьому році нам вдасться відновити фінансування ведення лісового господарства для південних та східних областей. Це дасть змогу і охороняти ліси від браконьєрів, і виконати завдання з лісовідновлення та збільшення лісистості України», - підкреслив Володимир Бондар.