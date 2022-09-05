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Знімати чи допомагати? Легендарний фотокор розповів про професійний стрес на війні

glavcom.ua
Знімати чи допомагати? Легендарний фотокор розповів про професійний стрес на війні
Фотокореспондент Єфрем Лукацький розповів, який стрес відчував на роботі
фото з відкритих джерел

«Усі українські журналісти перебувають у стані стресу вже пів року, і у них немає можливості переключитися»

На війні професійні фоторепортери часто зіштовхуються із дилемою: допомогти постраждалій людині чи зробити гарний кадр. Український фотокореспондент Єфрем Лукацький у інтерв’ю «Главкому» розповів про стрес, який виникає внаслідок складного вибору та неможливості переключатися. 

«У мене була ситуація в Афганістані, у горах Гіндукуш. Ці люди живуть племенами, голодують, помирають з голоду. Нас було кілька іноземних журналістів і місцеві подумали, що ми прийшли їх врятувати. Почали до нас приносити дітей, які вмирали. А все, що я міг зробити, – це сфотографувати. Я віддав їм усе, що мав при собі: аптечку, кілька харчових американських пайків. А ними ще потрібно вміти користуватися. Наливаєш воду у середину, закриваєш і вони починають нагріватися, готується їжа таким чином. Навіть коли я давав їм цукерки, діти не знали, що це таке», – розповів Єфрем Лукацький.

Фотокореспондент також розповів про схожий випадок у Чечні, коли люди тижнями сиділи у підвалах без їжі, пили воду з калюж. «Вони кричали «Допоможіть!». А все, що я міг зробити, це сфотографувати. Бо я не можу 30 людей вивезти з місця, де ідуть бої. Це важка проблема і страшенний стрес», – розповідає відомий фотокореспондент.

Водночас Лукацький зауважив, тоді в нього була можливість повернутися на Батьківщину та відпочити. Наразі українські працівники ЗМІ такої можливості не мають.

«Зараз всі місцеві українські журналісти перебувають у стані стресу вже пів року, і у них немає можливості поїхати кудись відпочити, переключитися. Їхні рідні і друзі не у безпеці», – пояснює Єфрем Лукацький.

За його словами, алкоголь не знімає стрес у такій ситуації. «Я читаю книжки, люблю це робити. Хоча, треба сказати правду, у перші місяці повномасштабної війни не міг читати книжки, дивитися фільми чи слухати музику. Весь час читав новини про те, де ворог, що відбувається. Увесь час випивав, але не напивався, бо мене не бере у цьому плані. Стрес не знімало. Я зустрічався із західними колегами, які сиділи у ресторані, задоволені тим, як класно познімали у Бучі, і не знав, як зняти стрес. Потім все ж почав читати книги і це допомогло. Люблю читати розумні книжки, історичні зокрема», – підсумовує Лукацький.

Нагадаємо, легендарний фотокор пояснив, як навіть одна світлина може зашкодити ЗСУ.

В інтерв’ю «Главкому» Єфрем Лукацький назвав головну відмінність війни в Україні від усіх попередніх воєн, які йому доводилося висвітлювати, поділився секретом вдалої фотографії та спрогнозував, коли завершиться війна з Росією.


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Теги: ЗСУ фотограф війна інформаційна війна фотокореспондент

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