Фотокор Єфрем Лукацький: На війні завжди є маніяки. Але те, що я побачив у нас, – катастрофа

Єфреме, робота журналіста на війні – завжди ризик. Українські журналісти гинули і до повномасштабної війни, і до АТО/ООС. У 2003 році в Іраку загинув телеоператор Тарас Процюк від пострілу американського танка…

Так, це просто доля така гірка була. Готель, у якому ми усі тоді проживали називався «Палестина», це була висотна будівля. Влада усіх медійників поселила у той готель тому, що так легше було нас контролювати.

Багаті видання, особливо телевізійні канали, позаймали номери на верхніх поверхах. Reuters, де працював Тарас, мав номер на верхньому поверсі, де з балкону можна було бачити пів Багдада. Іракська влада погрожувала влаштувати для американців Сталінград. Американська армія, яка у той момент входила до Багдада на танках, очікувала, що зараз на них буде атака з гранатометів. Відстань від готелю до мосту, з якого стріляв цей танк – це відстань від дзвіниці Києво-Печерської лаври до мосту Патона. Через оптику танка було видно, що стоїть на балконі якась людина і тримає на плечі якесь скло. Тобто це як у фільмах, коли бачиш снайпера і відблиск від оптики. Тобто на відстані снайпер і журналіст здалися дуже схожими. Упевнений, що не було цілі стріляти у журналістів.

«Фотограф повинен бути як нечиста сила – у дзеркалі не відображатися й тіні не відкидати»

Цей випадок чому вас навчив з точки зору безпеки? Яких правил мусить дотримуватися журналіст на війні?

Коли вже під час повномасштабної війни я був у Слов’янську, то став свідком інтерв’ю, яке давав мер міста на вулиці. Аж тут у кварталі від цього місця вдарив «Град». За хвилину ми були на місці подій. Побачили, що загинули місцеві мешканці і наші солдати.

І тут я порівняв наших солдатів з американськими, з якими багато часу провів. То у чому різниця? Коли американський солдат зі зброєю, то обов’язково має бути у бронежилеті та касці, де б він не перебував. А український солдат містом ходить з автоматом, але без бронежилета та без каски. От така необачність коштувала життя нашим хлопцям. Хибне відчуття, що ніби немає активних дій і не може прилетіти.

Стосовно журналістів та ж сама історія. Є правила, яких слід дотримуватися. Так, у бронежилеті спекотно, він важкий. Я сам носив його, це дуже-дуже втомлює, всі кістки болять. Якщо ти перебуваєш, наприклад, у Покровську і їдеш у Краматорськ чи Бахмут, то навіть у машині маєш бути у бронежилеті і касці. Зізнаюся, я часто не дотримувався цих правил. По-перше, є думка, що вб’є кого завгодно, але не тебе. А по-друге, це справді важко фізично, весь час бути у бронежилеті.

Західні журналісти мають страховку на випадок, якщо їх вб’є чи поранить на війні. І вони між собою домовляються, що у разі, якщо когось з них вб’ють, першою оприлюдненою фотографією має бути фото вбитого журналіста, одягненого у бронежилет і каску, бо страхова компанія не виплачуватиме страховку сім’ї загиблого, якщо він був без амуніції, коли загинув. Подібне було у випадку з Тарасом Процюком (він був без бронежилета, коли перебував на балконі готелю). Всі медійники порушують правила, але порушувати не можна.

Любителю часом потрібно зробити кілька десятків знімків, аби вийшов хоч один гарний кадр. Скільки разів ви фотографуєте, аби отримати бажаний результат? У чому секрет вдалої фотографії?

Гарна фотографія повинна бути близькою до якогось мистецького твору. Аби вміти твір зробити, потрібно у вільний час ходити до музею та дивитися на чудові картини, скульптури, альбоми з фотографіями видатних майстрів. Тобто заповнювати мозок цією інформацією.

Найпростіший приклад. Як зробити гарну спортивну фотографію під час футбольного матчу? Це можна зробити, якщо фотограф знає, що от цей гравець полюбляє бити головою. І коли буде подача на нього біля воріт, фотограф знає, де розташуватися і кого знімати. Просто потрібно бути на крок попереду, от і все. Коли ти знімаєш, як стріляють з артилерійської зброї, то гарною буде фото моменту вильоту снаряду.

А оскільки у тебе досвід і ти дивишся роботи багатьох інших великих майстрів, то у тебе фотографія ніколи не повторюватиметься, але якийсь свій ракурс завжди буде. З базового – правило золотого перетину.

Щодо кількості спроб заради вдалого знімку, я щаслива людина, бо знімав ще на плівку і друкував фотографії. У плівці – 36 кадрів. Тож я і зараз не роблю десятки фото заради одного вдалого.

Камери зараз дозволяють з будь-якою частотою робити знімки і дуже багато людей цим користуються. Я – ні. Маю свої правила. Фотограф повинен бути як нечиста сила – у дзеркалі не віддзеркалюватись й тіні не відкидати.

От я знаю, що тут розгортатиметься подія, буде певна ситуація, я бачу її розвиток, тому чатую. Тобто я не лякаю присутніх своєю камерою, десятками клацань, я навіть її приховую і просто чекаю нагоди застосувати. Звичайно, бувають винятки, коли треба зробити серію знімків впродовж короткого часу.

Коли я нещодавно був у Бахмуті, по місту прилетіла ракета, вона вибухнула на проїжджій частині, була величезна вирва. Я примчався на місце вибуху, коли ще навіть не було поліції і швидкої і знімав цю вирву. Потім невдовзі інша ракета прилетіла у кількох кварталах від цього місця. Поїхав і туди. Я не бачив, що землею засипало людину, вона не рухалася. Я це знімав і потім побіг з цього місця. Як тільки рушив геть, бачу, людина висунула руку з-під засипаної ділянки. Виявилося, вона була контужена і її потім витягли з-під землі. Я повинен був відчувати цей момент, але не відчував, це проблема.

На війні часто виникає дилема: допомогти постраждалій людині чи зробити гарний кадр? Як ви її вирішуєте?

У мене була ситуація в Афганістані, у горах Гіндукуш. Ці люди живуть племенами, голодують, помирають з голоду. Нас було кілька іноземних журналістів і місцеві подумали, що ми прийшли їх врятувати. Почали до нас приносити дітей, які вмирали. А все, що я міг зробити, – це сфотографувати.

Я віддав їм усе, що мав при собі: аптечку, кілька харчових американських пайків. А ними ще потрібно вміти користуватися. Наливаєш воду у середину, закриваєш і вони починають нагріватися, готується їжа таким чином. Навіть коли я давав їм цукерки, діти не знали, що це таке.

Подібне було і у Чечні, коли люди тижнями сиділи у підвалах без їжі, пили воду з калюж. Вони кричали «Допоможіть!». А все, що я міг зробити, це сфотографувати. Бо я не можу 30 людей вивезти з місця, де ідуть бої. Це важка проблема і страшенний стрес.

Позитивним моментом у цьому, якщо можна так сказати, було те, що потім я міг повернутися на Батьківщину, де не було стресу і відпочити. Зараз всі місцеві українські журналісти перебувають у стані стресу вже пів року і у них немає можливості поїхати кудись відпочити, переключитися. Їхні рідні і друзі не у безпеці.