ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях

Повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях

Перша повістка не означає відправлення на фронт, ідеться про уточнення облікових даних

Співробітники територіальних центрів комплектування не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має із собою облікові документи. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

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Фітьо наголосив, що повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

«Якщо у вас є із собою документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік», – пояснив Володимир Фітьо.

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За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт, ідеться про уточнення облікових даних. Після цього чоловік проходитиме медичний огляд.

«Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру», – каже Фітьо.

Навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу, розповів представник ЗСУ.

«Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, зокрема й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка – це не відправлення на війну», – заявив він.

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Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.