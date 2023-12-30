Мобілізація та справедливість

Зараз наша спільна користь № 1 – це перемога у війні

Не всі чоловіки 25-60 неодмінно мають бути в армії

Не вщухає дискусія про справедливість у зв'язку з мобілізацією.

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Але я не бачив жодної репліки, яка би починалася з визначення справедливості чи бодай пропозиції домовитися про те, як розуміти справедливість.

А без цього будь-яка дискусія про справедливість виглядатиме як бій засліплених шоломами гладіаторів, які не бачать одне одного (їх в Римі називали «андабати»).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не маю кращої пропозиції, ніж звернутися до мого улюбленого Арістотеля.

А він висловить нам дві засадничі тези.

Справедливість – це спільна користь. Це буквально з «Політики» 1282b.18: «Благо суспільства – справедливість, тобто спільна користь» (ἔστι δὲ πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ κοινῇ συμφέρον; О. Кислюк переклав тут τὸ δίκαιον як «право» і грубо помилився). Справедливо вчиняти з рівними як рівними. Але люди рівні в двох різних сенсах: кількісно і за співвідношенням («Політика», 1301b.30).

(Поясню від себе: «кількісно» – це, наприклад, коли на виборах кожен має один голос; «за співвідношенням» – це, наприклад, коли на будівництві слабкий виконує легшу роботу, а сильний тяжчу, але обидва працюють однаково сумлінно в міру своїх сил).

А тепер застосуймо це до мобілізації.