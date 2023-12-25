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Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації
фото з відкритих джерел

Наразі тексту законопроєкту на сайті парламенту немає

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Про це інформує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Текст законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (№10378) та супровідні документи наразі не оприлюднені на сайті ВР.

Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще — встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Журналiсти hromadske завантажили пояснювальну записку до того, як сайт Верховної Ради став недоступний

Також у пояснювальній записці йдеться про:

  • надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
  • виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;
  • встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;
  • запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Також у законопроєкті пропонують, що повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має створити умови для «належного укомплектування бойових підрозділів під час відсічі збройної агресії проти України». 

Автори законопроєкту очікують, що у разі його прийняття покращиться процес комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у понеділок, 25 грудня, мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. 

Нагадаємо, українська влада готує зміни в мобілізації. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив військовим та урядовцям розробити новий план мобілізації.  

Зауважимо, секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку. Проте мобілізація додаткових 500 тис. українців не відбудеться найближчим часом.

Теги: документи військові мобілізація Володимир Зеленський

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