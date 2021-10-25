Чи достатньо ефективні китайські вакцини?

«CoronaVac – це краще, ніж нічого, але якщо є інші варіанти, то, мабуть, не дуже розумно далі щепити людей цією вакциною»

На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm в усьому світі припадає майже половина усіх 7,3 млрд вакцинацій від COVID-19. Ці вакцини зіграли величезну роль в боротьбі з пандемією, особливо в бідніших країнах.

Але зі збільшенням кількості вакцинацій зростають і дані: дослідження показують, що імунітет, який надають ці вакцини, швидко зменшується, а захист, який вони пропонують, особливо літнім людям, досить обмежений. Минулого тижня ВООЗ рекомендувала людям у віці понад 60 років вакцинуватися третьою дозою і однієї, і іншої вакцини задля забезпечення достатнього захисту.

Вакцина CoronaVac, яку виробляє пекінська компанія Sinovac, є найпоширенішою вакциною проти COVID-19 у світі. Не надто відстала від неї і вакцина, розроблена китайською державною фармацевтичною компанією Sinopharm.

У середині 2021 року ВООЗ схвалила обидві вакцини для екстреного щеплення на основі обмежених даних, які вказують, що у запобіганні симптоматичного захворювання на COVID-19 CoronaVac була ефективна на 51%, а Sinopharm на 79%. Для порівняння, оксфордська векторна вакцина AstraZeneca на той момент мала показник ефективності 63%, тоді як мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech і Moderna – 90% і вище.

Обидві китайські вакцини належать до інактивованих типів вакцин на основі вбитого вірусу SARS-CoV-2. За словами дослідників, цей тип вакцин менш ефективний, оскільки викликає імунну відповідь проти багатьох вірусних білків. Векторні та мРНК-вакцини ж націлені конкретно на спайк-білок, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

«Інактивовані вакцини не такі ефективні, оскільки не дають імунній системі прицілитись у мішень, а просто “вкидають” усі ці різні антигени», – пояснює Хорхе Каліл, лікар та імунолог з Медичної школи Університету Сан-Паулу (Бразилія).

Раніше цього року повідомляли про спалах COVID-19 у кількох країнах, де багато людей щепились цими вакцинами, зокрема в Індонезії та на Сейшельських островах, що викликало питання щодо надійності їхнього захисту.

Кілька країн, зокрема Бразилія, Чилі та Таїланд, провели дослідження, метою яких було зрозуміти динаміку імунного захисту в групах населення, що отримали різні типи вакцин.

Низка досліджень показали, що порівняно з вакцинами іншого типу, інактивовані китайські вакцини з самого початку продукують нижчі рівні антитіл, які нейтралізують і блокують коронавірус, що вважають основним показником імунного захисту, і ці рівні з часом швидко знижуються.

Найпоширеніші вакцини у світі (у млрд доз). Діаграма: Nature.

Зокрема, дослідження 185 медичних працівників у Таїланді, яке ще не пройшло рецензування, показало, що 60% людей мали допустимо високий рівень антитіл через місяць після введення другої дози CoronaVac, як порівняти з 86% тих, хто отримав дві дози AstraZeneca. Але вже через три місяці ця кількість зменшилась всього до 12%.

Щоправда, «зменшення кількості антитіл – це не обо’язково те саме, що ослаблення імунного захисту», – каже Бен Ковлінг, епідеміолог з Університету Гонконгу. За його словами, вакцини зумовлюють комплексні імунні відповіді, що включають В-клітини і Т-клітини, які можуть бути довготривалішими, ніж антитіла.

Попередній аналіз результатів масової вакцинації CoronaVac у Чилі свідчить про те, що з часом ефективність цієї вакцини проти симптоматичного захворювання суттєво знижується, хоча захист від важкого перебігу хвороби залишається прийнятним.

Вакцини, створені з використанням інших технологій, мають схожу тенденцію до зниження кількості антитіл, але оскільки люди, вакциновані китайськими інактивованими вакцинами, з самого початку мають нижчий рівень антитіл, захист, який вони надають організмові, теж зникає швидше.

Особливо це стосується людей літнього віку. Імунна система слабшає з віком, тож будь-яка вакцина менш ефективна для старших людей, але цей ефект, як виглядає, ще помітніший з інактивованими вакцинами.

Так, масштабний аналіз близько мільйона людей, госпіталізованих з COVID-19 в Бразилії, показав, що CoronaVac забезпечує до 60% захисту від важкого перебігу захворювання у віці до 79 років, що недалеко від показника вакцини AstraZeneca, який становить 76%.

Але картина радикально міняється у групі людей, яким понад 80 років. У запобіганні важкої хвороби і смерті серед найстарших людей ефективність CoronaVac становила, відповідно, 30% і 45%. Для порівняння, ефективність AstraZeneca становила, відповідно, 67% і 85%.

«CoronaVac – це краще, ніж нічого, але якщо є інші варіанти, то, мабуть, не дуже розумно далі щепити людей цією вакциною», – каже Мануель Бараль-Нетто, імунолог з Фонду Освалду Круса у Салвадорі (Бразилія).

Інші країни, зокрема Чилі, Китай та емірат Абу-Дабі в ОАЕ, роблять треті – бустерні – дози усім вакцинованим CoronaVac або Sinopharm. Хоча дані клінічних випробувань в Китаї ще не пройшли рецензування, вони свідчать про те, що третя доза CoronaVac та Sinopharm збільшує імунний захист.

Smriti Mallapaty

China’s COVID vaccines have been crucial — now immunity is waning

Nature, 14/10/2021

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc